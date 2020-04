Trump réclame un plan de soutien pour l'industrie pétrolière américaine

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump a demandé mardi à son administration de mettre sur pied un plan de soutien financier à l'industrie pétrolière et gazière des Etats-Unis, frappée par la chute des cours du brut, qui sont passés lundi soir pour la première fois de leur histoire en territoire négatif.

"Nous ne laisserons jamais tomber la grande Industrie pétrolière et gazière américaine. J'ai ordonné au secrétaire à l'Energie et au secrétaire au Trésor d'élaborer un plan qui mettra des fonds à disposition afin que ces entreprises et ces emplois très importants soit garantis à très long terme", a écrit le président américain sur son compte Twitter.

(Tim Ahmann et Susan Heavey, version française Jean-Stéphane Brosse)