Trump projette des rafles et des camps pour les sans-papiers, selon le New York Times

WASHINGTON (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump, s'il est réélu en 2024, étendrait les mesures de répression de l'immigration prises au cours de son premier mandat pour y inclure des rafles de sans-papiers qui seraient détenus dans de grands camps en attendant d'être expulsés, rapporte samedi le New York Times. Ces informations reposent sur des entretiens avec plusieurs conseillers, dont Stephen Miller, qui a supervisé les politiques d'immigration du premier mandat de Donald Trump. Le New York Times décrit les projets de l'ancien président comme "un assaut contre l'immigration d'une ampleur sans précédent dans l'histoire moderne des États-Unis" et affirme qu'ils visent à expulser des millions de personnes chaque année, y compris celles qui sont installées dans le pays depuis des décennies. Principal candidat à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024, Donald Trump ressusciterait son interdiction d'entrée sur le territoire américain pour les personnes originaires de certains pays à majorité musulmane, selon le journal. Il renouerait avec d'autres politiques dures, y compris le rejet des demandes d'asile à l'ère du COVID-19, bien que cette fois-ci les refus seraient basés sur des affirmations selon lesquelles les migrants sont porteurs d'autres maladies infectieuses, poursuit le journal. Donald Trump cherche à accélérer les expulsions en développant massivement celles qui ne nécessiteraient pas d'audiences en bonne et due forme, selon le journal. Pour aider les services de l'immigration et des douanes (ICE) à faire des rafles de sans-papiers, M. Trump réaffecterait des agents fédéraux et mettrait à contribution les polices locales et des troupes de la Garde nationale volontaires des États dirigés par les républicains, selon l'article. Il réduirait la pression sur les centres de détention de l'ICE en construisant d'immenses camps pour accueillir les détenus en attendant que leur dossier soit traité et qu'ils soient expulsés. Pour financer cette opération massive en cas de refus du Congrès, Donald Trump réorienterait les fonds du Pentagone comme il l'a fait pour son mur frontalier lors de son premier mandat, selon le Times. Donald Trump a fait allusion à son plan lors d'un rassemblement en septembre dans l'Iowa, selon le journal, qui le cite comme qualifiant son projet de "plus grande opération d'expulsion nationale de l'histoire des États-Unis" selon le "modèle Eisenhower", en référence à une campagne de 1954 nommée d'après une insulte ethnique - l'opération Wetback - visant à détenir et à expulser les immigrés mexicains. (Reportage Jonathan Landay, version française Benjamin Mallet)