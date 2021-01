Trump ouvre un bureau en Floride pour prôner les idées de son administration

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump a ouvert lundi un bureau en Floride, où il réside depuis qu'il a quitté la Maison blanche la semaine dernière, qui sera chargé de gérer ses missions d'ancien président des Etats-Unis et de chercher à faire avancer le programme politique de son administration.

"Le bureau sera responsable de gérer les communiqués publics, les apparitions et les activités officielles du président Trump pour faire avancer les intérêts des Etats-Unis et mener le programme de l'administration Trump via la promotion et l'activisme public", est-il écrit dans un communiqué.

Cette annonce est intervenue au jour même où la Chambre des représentants a formellement transmis au Sénat l'acte d'accusation contre Donald Trump, qui va être jugé pour "incitation à l'insurrection" dans le cadre d'une seconde procédure de destitution à son encontre.

Au moment de quitter la Maison blanche mercredi dernier, Donald Trump a déclaré à des partisans: "Nous reviendrons, d'une manière ou d'une autre". L'ancien président n'a effectué aucune apparition publique depuis qu'il s'est envolé ce jour-là vers sa résidence floridienne de Mar-a-Lago.

Plus tôt ce mois-ci, le Wall Street Journal a rapporté que Donald Trump avait discuté avec des conseillers de l'hypothèse de former un nouveau parti politique.

