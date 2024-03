Trump fait appel de sa condamnation pour diffamation contre E.J. Carroll

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - Donald Trump a fait appel vendredi de sa condamnation à verser 83,3 millions de dollars (76,11 millions d'euros) de dommages à la journaliste E. Jean Carroll pour diffamation. Le recours déposé auprès d'une cour d'appel de Manhattan concernera "tous les jugements, ordonnances, décrets, décisions, opinions, notes, ou conclusions défavorables" ayant conduit à cette condamnation le 26 janvier dernier, a-t-il dit. L'ancien président américain, très probable candidat républicain à l'élection du 5 novembre, a également révélé qu'il avait obtenu d'un garant une caution judiciaire de 91,63 millions de dollars, conforme à la pratique de la cour qui réclame en général un dépôt de garantie équivalant à 110% des sommes réclamées par le juge. Donald Trump avait auparavant exclu de verser une caution. A lire aussi... Aujourd'hui âgée de 80 ans, E. Jean Carroll, ancienne chroniqueuse du magazine Elle notamment, avait déposé plainte en novembre 2019 contre Donald Trump cinq mois après que ce dernier avait nié l'avoir violée dans la cabine d'essayage d'un grand magasin de Manhattan dans les années 1990. (Jonathan Stempel, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)