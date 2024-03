Trump et Biden s'attaquent lors d'événements de campagne en Géorgie

par James Oliphant et Nandita Bose ROME, Géorgie (Reuters) - Le président américain, Joe Biden, et son rival républicain à l'élection présidentielle de novembre, Donald Trump, étaient en campagne samedi dans l'Etat de Géorgie, où ils se sont attaqués sur les questions de l'immigration et de l'économie. Les deux candidats se sont mutuellement accusés de représenter une menace pour la démocratie, alors qu'ils se trouvaient pour la première fois dans le même Etat au même moment. Lors d'un événement de campagne organisé à Rome, en Géorgie, Donald Trump a déclaré que son rival démocrate utilisait "le gouvernement comme une arme", faisant référence aux différentes affaires le visant. A lire aussi... "Ils essaient de nous éliminer, mais ça ne marchera pas", a-t-il déclaré. Joe Biden a de son côté dénoncé la rencontre entre l'ancien locataire de la Maison blanche et le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, accusant Donald Trump de "lécher les bottes des dictateurs et des brutes autoritaires du monde entier". "Lorsqu'il dit qu'il veut être un dictateur, je le crois", a dit Joe Biden. Aucun Etat ne sera probablement aussi disputé que la Géorgie lors de l'élection présidentielle du 5 novembre. En 2020, Joe Biden avait remporté de justesse l'élection dans cet Etat, ce qui avait alimenté les accusations de fraudes portées par Donald Trump. L'ancien homme d'affaires devrait remporter les primaires républicaines qui doivent se tenir mardi en Géorgie, à Hawaï, dans le Mississippi et dans l'Etat de Washington. Joe Biden est quant à lui confronté au mécontentement de certains démocrates à l'égard de la politique américaine de soutien à Israël dans la guerre de Gaza, ce qui pourrait influencer le résultat des votes lors de la primaire démocrate en Géorgie, également prévue mardi. Une personne a été escortée hors de l'enceinte où se déroulait samedi l'événement de campagne du dirigeant américain après avoir appelé le président "Genocide Joe". Des groupes ont lancé une campagne dans l'Etat pour appeler les électeurs à laisser leurs bulletins blancs au lieu de voter pour Joe Biden lors de la primaire, dans l'espoir que la Maison blanche réexamine son soutien à Israël. (Avec la contribution de Alexandra Alper et Trevor Hunnicutt; version française Camille Raynaud)