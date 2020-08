Trump envisage d'accueillir le G7 après la présidentielle US de novembre

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il était intéressé par l'idée d'accueillir le sommet du G7 dans une "atmosphère plus calme" après l'élection présidentielle américaine de novembre, et il a indiqué ne pas avoir décidé s'il allait ou non convier son homologue russe Vladimir Poutine.

En mai, alors que la pandémie de coronavirus s'était propagée, Donald Trump avait reporté le sommet qu'il espérait organiser en juin. Il avait précisé que le sommet n'aurait pas lieu avant septembre et qu'il espérait étendre la liste des invités pour y inclure l'Australie, la Russie, la Corée du Sud et l'Inde.

"Je suis beaucoup plus enclin à l'organiser un moment après l'élection (...) Nous pourrions le faire via visioconférence ou nous pourrions avoir une réunion", a dit l'actuel locataire de la Maison blanche lors d'un point de presse.

Donald Trump, qui est donné derrière le démocrate Joe Biden dans les sondages en amont du scrutin du 3 novembre, a ajouté qu'il avait pensé à ce nouveau calendrier car cela offrirait une "atmosphère meilleure et plus calme" pour organiser un sommet du G7.

Il n'a donné aucune date spécifique et a précisé qu'aucune invitation n'avait été envoyée.

A la question de savoir s'il inviterait le président russe Vladimir Poutine, Donald Trump a répondu: "Je ne sais pas, mais nous avons invité un certain nombre de personnes à la réunion. Je voudrais certainement l'inviter à la réunion".

(Jeff Mason et Alexandra Alper; version française Jean Terzian)