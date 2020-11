Trump devance Biden en Floride, cruciale pour sa réélection

Crédit photo © Reuters

par Trevor Hunnicutt et Alexandra Alper

WASHINGTON/WILMINGTON, Delaware (Reuters) - Le président républicain sortant Donald Trump devançait de peu mardi soir son rival démocrate Joe Biden en Floride, cruciale pour l'issue de l'élection présidentielle américaine, selon les premières projections, tandis que d'autres Etats clés comme la Géorgie et la Caroline du Nord restaient à attribuer.

Les deux rivaux se sont partagés les premiers gains dans la course à la Maison blanche, selon les projections des principales chaînes de télévision américaines et de l'institut Edison Research. Les Etats conservateurs comme l'Alabama, l'Indiana, le Kentucky et le Tennessee étaient donnés favorables à Donald Trump tandis que le Massachusetts, le Vermont, New York et le Connecticut, des Etats à penchant démocrate, semblaient promis à Joe Biden.

Mais, alors que les bureaux de vote fermaient dans la majorité des Etats, la course restait indécise dans la dizaine de "Swing States" - ceux à même de faire basculer l'issue du scrutin.

En Floride, où les experts considèrent que Donald Trump doit s'imposer pour espérer être réélu, le président sortant était crédité d'une légère avance sur son rival démocrate, avec 50,5% des suffrages contre 48,5%.

Joe Biden pourrait parvenir à décrocher la majorité de 270 grands électeurs du Collège électoral nécessaire pour être élu à la présidence même en cas de défaite en Floride, un Etat où il a passé beaucoup de temps et dépensé beaucoup d'argent dans l'espoir de l'arracher à Donald Trump, qui s'y était imposé en 2016.

L'ancien vice-président démocrate était au coude à coude avec le président sortant en Caroline du Nord. Des analystes ont toutefois prévenu que le vote par anticipation pourrait profiter à Joe Biden dans cet Etat car les bulletins y sont dépouillés bien avant l'"Election Day".

Au Texas, avec environ deux tiers des bulletins pris en compte, Joe Biden devançait d'un cheveu Donald Trump, selon les projections, tandis que le président républicain prenait une avance sur son rival démocrate dans l'Ohio.

L'OMBRE DE LA CRISE SANITAIRE

Les électeurs américains, pour la plupart munis d'un masque et respectant la distanciation sociale par précaution contre le coronavirus, ont dû patienter longtemps pour voter dans certaines localités. Aucun signe de perturbations ou de violences n'a été constaté sur les sites de vote, comme le craignaient certains représentants.

Le vainqueur du scrutin, qui pourrait être connu seulement dans plusieurs jours, sera à la tête d'un pays ravagé par la crise sanitaire du coronavirus - qui a tué plus de 231.000 Américains et mis au chômage des millions de personnes -, les tensions raciales et les divisions politiques, qui se sont amplifiées au cours d'une campagne électorale au vitriol.

Joe Biden a placé au coeur de sa campagne la gestion selon lui désastreuse par Donald Trump de l'épidémie de coronavirus et a conservé une avance constante sur le président sortant dans les sondages à l'échelle nationale.

Cependant un tiers des électeurs ont placé l'économie en tête de leurs préoccupations au moment de choisir leur nouveau président, tandis que deux sur dix ont cité l'épidémie de coronavirus, selon un sondage de sortie des urnes réalisé par l'institut Edison Research.

Dans l'enquête d'opinion à l'échelle nationale, quatre électeurs sur dix ont dit qu'ils estimaient que la lutte contre la crise sanitaire se passait "très mal".

DES ALLURES DE RÉFÉRENDUM

Les résultats de l'enquête indiquent par ailleurs que neuf électeurs sur dix avaient choisi avant octobre le candidat pour lequel ils allaient voter.

Il semble, d'après les éléments recueillis par Edison Research, que le soutien dont bénéficiait Donald Trump en Géorgie et en Virginie s'effritait. Sept hommes blancs sur dix en Géorgie ont dit voter pour le président sortant, qui en avait conquis huit sur dix en 2016.

Plus de 100 millions d'électeurs avaient voté par anticipation, soit par personne soit par voie postale, selon les données répertoriées par le groupe US Elections Project, basé à l'université de Floride. Cette mobilisation record avant le jour J découle de craintes sanitaires à l'idée de se rendre dans les bureaux de vote mais aussi d'un grand enthousiasme.

Le climat de tensions aux Etats-Unis et la crainte d'une multiplication des recours en justice après le scrutin ont alimenté l'anxiété d'une partie de la population quant à l'issue du vote et aux jours qui suivront.

Plusieurs villes ont ainsi entrepris de barricader certains bâtiments en prévision d'éventuelles manifestations, notamment à Washington aux abords de la Maison blanche et à New York. La célèbre artère commerciale de Rodeo Drive à Beverly Hills, en Californie, sera fermée ce mardi, a annoncé la police.

Les partisans des deux candidats ont décrit le scrutin comme un référendum sur Donald Trump et son premier mandat tumultueux. Aucun président sortant ne s'est incliné dans la course à une réélection depuis le républicain George H.W. Bush en 1992.

Les Américains doivent aussi décider ce mardi qui contrôlera le Congrès au cours des deux prochaines années. Les démocrates espèrent reprendre la majorité au Sénat tout en conservant la Chambre des représentants.

(avec Doina Chiacu, Steve Holland, Susan Heavey, Katanga Johnson ety Rich McKay; version française Jean Terzian)