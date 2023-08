Trump attendu dans une prison de l'Etat américain de Géorgie

Trump attendu dans une prison de l'Etat américain de Géorgie













Crédit photo © Reuters

ATLANTA (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump doit se présenter jeudi dans une prison d'Atlanta afin de se mettre à la disposition de la justice de l'Etat de Géorgie qui l'accuse d'avoir tenté de subvertir les résultats locaux de l'élection présidentielle de 2020 en sa faveur. Donald Trump, 77 ans, doit répondre de 13 chefs d'inculpation, dont celui d'association de malfaiteurs, qui cible généralement le crime organisé, pour avoir fait pression sur des fonctionnaires de l'État pour faire inverser les résultats électoraux de 2020. Parmi ses 18 coaccusés, neuf, dont son ancien avocat personnel Rudolph Giuliani, se sont déjà rendus à la justice dans cette affaire. Les huit autres ont jusqu'à vendredi pour se rendre sous peine d'être arrêtés. Favori des sondages dans le camp républicain pour affronter Joe Biden à la présidentielle de 2024, Donald Trump dénonce les différentes poursuites judiciaires engagées à son encontre comme des "chasses aux sorcières" aux motivations politiques. Il continue de clamer sans preuve que sa défaite électorale en 2020 est le fruit d'une vaste fraude. Il ne plaidera pas coupable lors de cette comparution, durant laquelle il se soumettra à une prise d'empreintes digitales et de photo d'identité. L'homme d'affaires a accepté, pour rester en liberté, de verser une caution de 200.000 dollars assortie de conditions, comme l'interdiction de menacer ses coaccusés ou des témoins. Donald Trump est aussi inculpé au pénal dans trois affaires distinctes, notamment par le parquet fédéral de Washington pour ses efforts présumés pour faire inverser les résultats électoraux de 2020 et en Floride pour avoir conservé des documents classifiés après la fin de son mandat présidentiel. Cette visite en prison, qui sera brève, intervient au lendemain du premier débat des candidats républicains à la primaire à Milwaukee, sans Donald Trump qui s'est contenté d'un entretien à l'ancien présentateur de Fox News, Tucker Carlson, publié sur X (ex-Twitter). "J'ai été inculpé quatre fois, ce sont des choses insignifiantes", a-t-il déclaré. L'avance dans les sondages du précédent locataire de la Maison blanche s'est accrue depuis sa première inculpation mais les analystes estiment que ses déboires judiciaires pourraient lui aliéner l'électorat modéré lors de la prochaine présidentielle. (Reportage Jack Queen, rédigé par Andy Sullivan ; version française Kate Entringer)