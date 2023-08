Trump affirme qu'il ne participera pas aux débats de la primaire républicaine

WASHINGTON (Reuters) - L'ancien président américain, Donald Trump, a annoncé dimanche qu'il ne participera pas aux débats de la primaire républicaine en raison de sa large avance dans les sondages qui témoigne, selon lui, de sa renommée et de sa popularité chez les électeurs. Depuis des mois, Donald Trump a laissé plané le doute sur sa participation au débat de mercredi qui doit avoir lieu dans le Wisconsin, affirmant qu'il n'avait aucun intérêt à se faire attaquer par ses rivaux républicains alors qu'il est largement en tête dans les enquêtes d'opinion. Selon un sondage de la télévision américaine CBS publié dimanche, l'ancien président est le candidat favori de 62% des électeurs républicains, loin devant le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui ne réunit que 16% des intentions. "Le public sait qui je suis et quelle présidence réussie j'ai eu", a déclaré Donald Trump sur son réseau social, Truth Social. "Je ne participerai donc pas aux débats", a-t-il ajouté. L'équipe de l'ancien président n'a pas répondu dans l'immédiat à la question de savoir s'il allait éviter tous les débats du camp républicain. L'absence du milliardaire américain pourrait faire de Ron DeSantis la nouvelle cible des autres candidats. Le camp du gouverneur de Floride a critiqué l'absence de Donald Trump. "La nomination n'est acquise pour personne, pas même pour Donald Trump. Vous devez vous pointer et la mériter", a affirmé Andrew Romeo, porte-parole de campagne de Ron DeSantis, sur X, anciennement Twitter. Dans le dernier sondage réalisé le mois dernier par Ipsos pour Reuters, Donald Trump réunissait 47% des intentions de vote des Républicains sur le plan national, contre 13% pour le gouverneur de Floride. Par ailleurs, Donald Trump a jusqu'à vendredi pour se présenter devant le tribunal d'Atlanta, dans l'Etat de Géorgie où il a été inculpé pour avoir tenté de manipuler les résultat de la présidentielle de 2020. Le vainqueur de la primaire républicaine fera face au président actuel, le démocrate Joe Biden, en novembre 2024. (Reportage par Humeyra Pamuk, Nathan Layne et James Oliphant; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)