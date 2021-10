Troyes surprend Nice

par Léo De Garrigues (iDalgo)

L'OGC Nice pourrait perdre sa place sur le podium Troisièmes à l'aube de la 10e journée de Ligue 1, les Aiglons se sont inclinés sur la pelouse de Troyes (1-0), 17e du classement au coup d'envoi. Mama Baldé a inscrit l'unique but de la rencontre dès la 4e minute en reprenant un centre en retrait de Giulian Biancone. Il s'agit de la deuxième réalisation de la saison du Guinéen. Sur le banc au coup d'envoi, Adil Rami a fait ses premiers pas avec l'ESTAC en entrant en jeu à la 26e minute suite à la blessure de Oualid El Hajjam. L'OGC Nice tombe après 3 matchs consécutifs sans défaite et pourrait voir Marseille lui chiper la place de 3e en cas de victoire face à Lorient. Troyes se donne de l'air et grimpe au 16e rang.