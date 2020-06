Troubles à New York et L.A., Trump prêt à déployer l'armée

Crédit photo © Reuters

par David Shepardson et Brendan O'Brien

WASHINGTON/MINNEAPOLIS, Minnesota (Reuters) - Le président américain Donald Trump a promis lundi de mettre fin "maintenant" aux manifestations violentes qui secouent les principales villes des Etats-Unis depuis la mort, la semaine dernière, d'un homme afro-américain lors de son interpellation par la police de Minneapolis, dans le Minnesota.

Quelques heures après l'allocution présidentielle, des violences ont éclaté pour la septième nuit consécutive dans différentes villes du pays, dont Los Angeles - où un incendie a été déclenché dans un centre commercial - et New York, théâtre de pillages.

"Les maires et les gouverneurs doivent établir une présence massive des forces de l'ordre jusqu'à ce que les violences soient endiguées", a dit Donald Trump lors de son allocution, la première depuis le début des manifestations.

"Si une ville ou un Etat refuse de prendre les mesures qui sont nécessaires pour défendre la vie et les biens de leurs habitants, alors j'enverrai l'armée américaine et résoudrai rapidement le problème pour eux", a-t-il ajouté.

Alors même que Donald Trump s'exprimait depuis les jardins de la Maison blanche, de petites explosions pouvaient être entendues par les journalistes. La police a tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser des manifestants pacifistes à proximité de la résidence présidentielle.

A l'issue de son allocution, Donald Trump a quitté à pieds la Maison blanche pour se rendre à l'église épiscopale St John, endommagée lors d'incidents dimanche soir, située à proximité, dans la zone où se trouvaient auparavant les manifestants.

Le président américain, accompagné de sa fille Ivanka et de l'Attorney General (ministre fédéral de la Justice) William Barr, a brandi une Bible devant l'église et posé pour des photos.

Le principal archevêque du diocèse de l'Eglise épiscopale de Washington, Michael Curry, a reproché via Twitter à Donald Trump d'avoir utilisé le lieu de culte à des fins politiques.

"JUSTICE MAINTENANT !"

Des dizaines de villes à travers les Etats-Unis, dont New York lundi, ont instauré des couvre-feux. La Garde nationale a été déployée dans 23 Etats et à Washington.

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Brooklyn, à New York, scandant "Justice maintenant !". Les télévisions ont montré des images de vitrines brisées et de pillages des enseignes de luxe de la Cinquième avenue. Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé que le couvre-feu serait avancé mardi de 23h00 à 20h00.

Deux policiers ont été touchés par un véhicule lors d'une manifestation à Buffalo, dans l'Etat de New York, sans que l'on ne sache à l'heure actuelle s'il s'agit d'un acte volontaire.

A Los Angeles, des dizaines de contestataires ont été filmés en train de piller une pharmacie de Hollywood après en avoir brisé la porte d'entrée. Plusieurs cafés et restaurants à proximité ont été vandalisés.

George Floyd, un homme afro-américain âgé de 46 ans, est mort à Minneapolis lundi dernier après une interpellation violente par des officiers de police, dont l'un ayant pressé la nuque de Floyd avec son genou.

Une autopsie indépendante demandée par la famille de Floyd, dont les résultats ont été dévoilés ce lundi, conclut qu'il est mort par "asphyxie mécanique" et qu'il s'agit d'un homicide.

Le bureau du médecin légiste du comté de Hennepin a publié dans la journée ses conclusions. Il a indiqué dans un communiqué de presse considérer le décès de Floyd comme un homicide, par asphyxie. Il a toutefois noté que l'homme avait "récemment consommé de la méthamphétamine" et que son autopsie révélait aussi la présence de fentanyl qui, ajoutés à une hypertension et une maladie artérielle, pourraient avoir contribué à sa mort.

Derek Chauvin, le policier blanc âgé de 44 ans qui a maintenu son genou contre la nuque de George Floyd, a été limogé de la police, puis arrêté et inculpé de meurtre. Les trois autres policiers impliqués dans l'arrestation de Floyd n'ont pas été inculpés.

(avec David Lawder, Lisa Lambert, Steve Holland, Maria Caspani, Eric Beech, Mohammad Zargham; version française Jean Terzian)