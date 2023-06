Troisième nuit de violences en France, 667 interpellations

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les forces de l'ordre ont procédé à 667 interpellations en France au cours d'une troisième nuit de violences urbaines après la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué mardi par un tir policier, a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter. Le président Emmanuel Macron présidera une nouvelle réunion de la cellule interministérielle de crise à 13h00, a déclaré l'Elysée. Des scènes de pillages et de violences ont été observées à Paris, en Ile-de-France ainsi que dans des villes de province comme à Marseille (Bouches-du-Rhône), Bordeaux (Gironde) ou encore Roubaix (Nord). Des bâtiments publics et des magasins ont été pris pour cible, saccagés ou incendiés. Une vingtaine de bus ont été brûlés en Ile-de-France, a déclaré le ministre des Transports Clément Beaune sur RMC. De fortes perturbations sont encore à prévoir dans la journée dans les transports publics de la région, a-t-il dit, sans exclure la fermeture dans la soirée des bus ou tramways, comme la veille. "On n'hésitera pas à prendre des mesures de sécurité ou de précaution", a déclaré Clément Beaune. (Rédigé par Zhifan Liu, avec la contribution d'Elizabeth Pineau, édité par Jean-Stéphane Brose)