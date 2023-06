Troisième nuit de violences après la mort de Nahel, 667 interpellations

PARIS (Reuters) - Les forces de l'ordre ont procédé à 667 interpellations en France au cours d'une troisième nuit de violences urbaines après la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué à Nanterre par un tir policier, a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter. Au niveau national, 249 policiers et gendarmes ont été blessés, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Le président Emmanuel Macron présidera une nouvelle réunion de la cellule interministérielle de crise à 13h00, a déclaré l'Elysée. Dans un tweet, Elisabeth Borne a déploré des actes "insupportables et inexcusables". La Première ministre dit avoir réuni ses ministres pour "faire le point sur les violences et exactions de la nuit". Des scènes de pillages et de violences ont été observées à Paris, en Ile-de-France ainsi que dans des villes de province comme à Marseille (Bouches-du-Rhône), Bordeaux (Gironde) ou encore Roubaix (Nord). Des bâtiments publics et des magasins ont été pris pour cible, saccagés ou incendiés. Neuf policiers et pompiers ont été blessés et 307 interpellations ont été effectuées dans la seule région parisienne, selon la préfecture de police. Une vingtaine de bus ont été brûlés en Ile-de-France, dont douze dans un entrepôt d'Aubervilliers, a déclaré le ministre des Transports Clément Beaune sur RMC, avant de se rendre sur place. De fortes perturbations sont encore à prévoir dans la journée dans les transports publics de la région, a-t-il dit, sans exclure la fermeture dans la soirée des bus ou tramways, comme la veille. "On n'hésitera pas à prendre des mesures de sécurité ou de précaution", a déclaré Clément Beaune. A Marseille, 56 interpellations ont été effectuées et 38 policiers ont été blessés, a déclaré la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le gouvernement avait annoncé la mobilisation de 40.000 policiers et gendarmes pour la soirée de jeudi, dont 5.000 en région parisienne, soit une multiplication par quatre du dispositif policier déployé jusqu'à présent. Une marche blanche a réuni plus de 6.000 personnes jeudi après-midi à Nanterre en hommage à Nahel, tué mardi lors d'un contrôle routier. Le policier auteur du coup de feu mortel a été mis en examen pour homicide volontaire et a passé la nuit en détention. Son avocat, Laurent-Franck Liénard, a indiqué qu'il contesterait vendredi matin son placement en détention provisoire. (Rédigé par Zhifan Liu, avec la contribution d'Elizabeth Pineau et Marc Leras, édité par Jean-Stéphane Brose)