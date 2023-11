Trois villes indiennes parmi les 10 les plus polluées au monde après la fête de Diwali

NEW DELHI, 13 novembre (Reuters) - Deux villes indiennes se sont jointes à New Delhi pour figurer parmi les dix les plus polluées au monde lundi matin, atteignant un pic après la fête annuelle des Lumières de Diwali, dont la fumée des feux d'artifices s'est installée au courant de la nuit. La capitale New Delhi apparaît à la première place avec un indice de qualité de l'air (IQA) à 420, ce qui la place dans la catégorie "dangereuse", selon le groupe suisse IQAir. Calcutta, dans l'est de l'Inde, a atteint la quatrième position avec un IQA de 196, tandis que la capitale financière Bombay s'est classée en huitième position avec un IQA de 163. Un indice de qualité de l'air de 400 à 500 a un impact sur les personnes en bonne santé et est dangereux pour les personnes souffrant de maladies, tandis qu'un indice de 150 à 200 incommode les personnes souffrant d'asthme, de problèmes pulmonaires et cardiaques. Les niveaux de 0 à 50 sont considérés comme bons. Un épais brouillard de pollution ("smog") a commencé à circuler au dessus de New Delhi dans la nuit de dimanche à lundi, faisant grimper l'indice de qualité de l'air (IQA) à un niveau alarmant de 680 peu après minuit. (Reportage Tanvi Mehta ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)