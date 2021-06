Trois taïkonautes à bord du module de la future station spatiale chinoise

Crédit photo © Reuters

par Carlos Garcia et Shubing Wang

JIUQUAN, Chine (Reuters) - Trois taïkonautes ont pénétré jeudi pour la première fois dans la station spatiale chinoise en construction à l'occasion du premier vol habité dans l'espace organisé par Pékin depuis 2016, qui sera également le plus long de l'histoire de la Chine, avec une durée prévue de trois mois.

Les trois astronautes chinois ont rejoint le seul module déjà en orbite de la future station spatiale chinoise après le succès de l'arrimage de leur vaisseau Shenzhou-12 ("Vaisseau divin").

Ce module cylindrique, légèrement plus grand qu'un autobus, a été lancé en avril dernier. Baptisé Tianhe ("Harmonie céleste"), il est destiné à être le lieu de vie dans la future station.

La station chinoise, qui devrait être achevée fin 2022, pourrait bientôt être la seule station spatiale exploitable, ce qui permettrait à la Chine de contester la domination américaine dans l'espace orbital.

La Station spatiale internationale (ISS) - à bord de laquelle se trouve actuellement le Français Thomas Pesquet - doit théoriquement être mise à la retraite en 2024.

Et c'est justement parce que la Chine était interdite par les lois américaines de collaborer avec la Nasa - et par conséquent de participer au projet ISS aux côtés des agences spatiales des États-Unis, de la Russie, du Canada, de l'Europe et du Japon - qu'elle a oeuvré depuis une dizaine d'années au développement de sa propre station spatiale, en plus de programmer des missions vers la Lune, Mars ou d'autres planètes.

"A ce stade, nous n'avons pas envisagé la participation d'astronautes internationaux, mais elle sera garantie", a déclaré Zhou Jianping, concepteur principal des programmes spatiaux habités chinois.

"De nombreux pays ont déjà manifesté leur intérêt en ce sens", a-t-il déclaré à la presse étrangère sur le site de lancement de Jiuquan, dans la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, d'où a décollé le lanceur, la fusée Longue Marche 2F, à 09h22, heure de Pékin (01h22 GMT).

Shenzhou-12 - à bord duquel avaient pris place les trois taïkonautes Nie Haisheng, 56 ans, Liu Boming, 54 ans et Tang Hongbo, 45 ans - est la troisième des onze missions prévues (dont quatre habitées) pour achever la station chinoise.

(Version française Camille Raynaud et Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)