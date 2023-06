Trois soldats israéliens et un agent de sécurité égyptien tués lors d'une fusillade à la frontière

JERUSALEM/LE CAIRE (Reuters) - Trois soldats israéliens et un agent de sécurité égyptien ont été tués samedi à la frontière sud d'Israël avec l'Egypte, ont annoncé les deux pays, qui ont indiqué qu'ils enquêtaient conjointement sur les circonstances de l'incident qui restent floues. Selon l'armée israélienne, un policier égyptien a tué par balles deux de ses soldats alors qu'ils sécurisaient un poste militaire à la frontière tôt samedi, après que les militaires ont déjoué une importante tentative de contrebande durant la nuit. L'officier égyptien et un troisième soldat israélien ont été tués quelques heures plus tard lors d'une confrontation sur le territoire israélien. L'armée israélienne a traité l'incident comme une attaque terroriste dès la découverte de la mort des deux soldats, a déclaré le chef du commandement sud de l'armée israélienne, Eliezer Toledano. De son côté, l'armée égyptienne a indiqué que l'agent de sécurité, qui poursuivait des contrebandiers de l'autre côté de la frontière, et les trois Israéliens ont été tués lors d'un échange de tirs. Les responsables égyptiens et israéliens enquêtent sur les circonstances de l'incident en totale coopération, ont déclaré l'armée israélienne et deux sources de sécurité égyptiennes. "Nous ne laisserons aucune question en suspens", y compris la possibilité que la fusillade soit liée aux activités de contrebande de la nuit, a dit Eliezer Toledano. La façon dont l'officier égyptien a franchi la barrière séparant la frontière n'est pas claire et des soldats fouillaient la zone afin d'exclure la présence d'autres assaillants, a dit l'armée israélienne. Selon un porte-parole de l'armée israélienne, deux soldats ont été abattus alors qu'ils étaient en service dans une zone relativement désertique le long de la frontière avec l'Égypte, samedi matin. Leurs corps ont été retrouvés plus tard, alors qu'ils ne répondaient pas à des appels radio, a-t-il ajouté. Lorsque l'armée a compris qu'un incident était en cours, les soldats ont identifié une infiltration en territoire israélien, ce qui a conduit à une fusillade au cours de laquelle l'assaillant, un policier égyptien, et le troisième soldat israélien ont été tués, a dit le porte-parole. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré avoir procédé à une évaluation avec le chef d'état-major et que l'armée "enquêtera sur l'événement comme il se doit". L'Égypte est devenue en 1979 le premier pays arabe à signer un traité de paix avec Israël et la zone frontalière, longue de plus de 200 km, connaît peu d'affrontements. Les tentatives de trafic de drogue dans la région sont fréquentes, mais la dernière infiltration connue en Israël ayant fait des victimes remonte à une dizaine d'années, a précisé le porte-parole de l'armée israélienne. (Reportage Bureau du Caire, Henriette Chacar; version française Claude Chendjou et Kate Entringer)