Trois semaines de restrictions sanitaires aux Pays-Bas

AMSTERDAM (Reuters) -Les Pays-Bas vont rétablir d'importantes restrictions à compter de samedi face à un rebond des contaminations par le coronavirus, a annoncé le Premier ministre par intérim Mark Rutte.

Les bars et restaurants, ainsi que les supermarchés, fermeront dès 20h00, ce pour trois semaines au moins, et les commerces non essentiels devront tirer le rideau dès 18h00. Les grands événements sportifs n'accueilleront plus aucun spectateur et les employés seront incités à télétravailler, a précisé le chef du gouvernement lors d'une allocution télévisée.

"Ce soir, nous sommes porteurs d'un message très déplaisant avec des mesures lourdes et très déplaisantes", a déclaré Mark Rutte. "Le virus est partout et il doit être combattu partout."

Le gouvernement néerlandais réfléchit également à la possibilité de limiter l'accès à des lieux publics pour les personnes non vaccinées à l'issue de la période de confinement, a-t-il ajouté.

Le nombre de nouveaux cas de contamination s'est élevé vendredi aux Pays-Bas à plus de 16.000 pour la deuxième journée consécutive, et cette vague d'infections pèse sur le système hospitalier.

Environ 85% des Néerlandais bénéficient d'un schéma vaccinal complet. La campagne de rappel concerne pour l'heure un petit nombre de personnes présentant des déficits immunitaires. Elle sera élargie à partir de décembre aux personnes de 80 ans et plus.

(Reportage Bart H. Meijer et Anthony Deutsch; version française Jean-Stéphane Brosse)