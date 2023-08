Trois pilotes de chasse ukrainiens tués dans une collision en vol

Trois pilotes de chasse ukrainiens tués dans une collision en vol













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Trois pilotes de chasse ukrainiens ont trouvé la mort dans la collision de leurs appareils d'entraînement L-39 Albatros dans le centre de l'Ukraine, a annoncé l'armée de l'air ukrainienne samedi dans un communiqué. L'accident, dont les circonstances font l'objet d'une enquête, s'est produit vendredi dans la région de Jytomyr, à l'ouest de Kyiv. Un des pilotes tués, qui se faisait appeler "Juice", avait donné de nombreuses interviews aux médias internationaux. La perte des trois pilotes est un coup dur pour l'Ukraine, qui s'emploie à former le plus rapidement possible des pilotes capables de voler sur les chasseurs F-16 américains promis à Kyiv par trois pays européens. (Rédigé par Max Hunder, version française Tangi Salaün)