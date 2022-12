Trois personnes tuées après une fusillade dans un centre kurde à Paris

par Juliette Jabkhiro

PARIS (Reuters) - Trois personnes ont été tuées et trois autres blessées, dont une est en urgence absolue, après une fusillade qui a éclaté en fin de matinée vendredi devant un centre culturel kurde situé dans le 10ème arrondissement de Paris.

Le mobile exact de l'auteur présumé, un homme de nationalité française âgé de 69 ans et déjà connu pour des faits de violence, n'était pas encore clair même si le caractère raciste de son geste était pressenti.

"Le tireur a manifestement voulu s'en prendre à des étrangers", a estimé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui s'est rendu sur place, rue d'Enghien, dans l'après-midi.

L'homme, qui a "manifestement agi seul", "n'était pas fiché comme étant quelqu'un d'ultra-droite ou extrémiste qui participerait à des organisations illicites", a ajouté le ministre.

Gérald Darmanin a indiqué avoir demandé aux forces de l'ordre à Paris et dans le reste de la France de "protéger particulièrement (...) les lieux où se réunissent la communauté kurde", qui s'apprêtait à commémorer le triple meurtre de trois dirigeantes kurdes il y a dix ans à Paris.

Peu après l'intervention du ministre, des échauffourées ont éclaté à proximité des lieux de la fusillade. Selon une source policière à BFM TV, des membres de la communauté kurde ont lancé des projectiles vers les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes.

CONNU DES SERVICES JUDICIAIRES

L'auteur présumé de l'attaque, blessé en urgence relative, a été conduit à l'hôpital. En fin de matinée, il a ouvert le feu avec une arme de poing dans la rue d'Enghien jusqu'à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Denis. Les tirs ont touché un centre communautaire kurde ainsi qu'un restaurant et un coiffeur situés tout deux juste en face du centre communautaire.

L'avocat du centre culturel kurde, David Andic, a indiqué à Reuters que les trois personnes tuées dans l'attaque étaient membres de la communauté kurde locale.

Le suspect était déjà connu des services judiciaires, a fait savoir la procureure de Paris Laure Beccuau, évoquant "des faits" en Seine-Saint-Denis pour lesquels il a été jugé et une attaque dans le 12ème arrondissement de Paris contre un camp de migrants, où il avait blessé deux personnes avec une arme blanche.

"Il y a eu une ouverture d'information (judiciaire) en fin d'année 2021 et l'intéressé venait récemment d'être remis en liberté" sous contrôle judiciaire, a-t-elle expliqué.

Les motifs racistes de l'attaque vont "évidemment faire partie des investigations qui viennent de débuter", a-t-elle dit.

"IL A DIT 'JE SUIS RACISTE'"

"Je travaille au 24 rue d'Enghien, on est sorti prendre un café et puis on a entendu un coup de feu", a témoigné auprès de Reuters Mehmet Dilek, 67 ans.

"Je l'ai vu (l'assaillant, ndlr). (...) Il a dit 'je suis raciste, j'aime pas les étrangers'".

Selon Mehmet Dilek, l'auteur présumé a été désarmé par des personnes sur place qui ont profité du moment où il rechargeait son arme. Mehmet Dilek indique avoir ensuite appelé la police.

Les investigations ont été confiées à la brigade criminelle sous les qualifications d'assassinats, tentative d'assassinats, violences volontaires avec arme et infraction à la législation sur les armes, a indiqué la procureure de Paris.

La Première ministre Elisabeth Borne a dénoncé sur Twitter un "acte odieux" et présenté son "plein soutien aux victimes de la fusillade mortelle à Paris et à leurs proches".

Plusieurs responsables politiques de gauche ont dénoncé sur Twitter une attaque "terroriste" et "raciste".

"La communauté kurde et, à travers elle tous les Parisiens, a été visée par ces assassinats commis par un militant d’extrême-droite", a affirmé sur Twitter la maire de Paris, Anne Hidalgo.

"L'extrême-droite tue…", a accusé pour sa part le sénateur socialiste de Paris Rachid Temal.

La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, a déploré sur Twitter un "terrible drame".

(avec la contribution de Caroline Pailliez et Myriam Rivet, rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer et Tangi Salaün)