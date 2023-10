Trois Palestiniens tués par les troupes israéliennes en Cisjordanie

Trois Palestiniens tués par les troupes israéliennes en Cisjordanie













19 octobre (Reuters) - Trois Palestiniens, dont deux adolescents, ont été tués jeudi matin par les troupes israéliennes dans des incidents distincts en Cisjordanie occupée, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne Wafa. Des soldats israéliens ont fait irruption dans le village de Boudrouse, à l'ouest de Ramallah, où ils ont abattu un jeune homme et tué un autre, d'après la Wafa. Par ailleurs, dans des incidents distincts, un adolescent de 14 ans est décédé d'une blessure par balle à la tête dans un camp de réfugiés au sud de Bethlehem, tandis qu'un adolescent de 16 ans a succombé à ses blessures après avoir été atteint par balle dans la ville de Toulkarm, selon la même source. Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par Israël. Des dizaines de Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le regain des violences avec Israël. La Cisjordanie est dirigée par l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, issu du Fatah, rival du Hamas qui contrôle la bande de Gaza et où l'armée israélienne mène des frappes aériennes sans précédent en réponse à l'attaque du 7 octobre en Israël. (Reportage Hatem Maher et Ahmed Tolba au Caire; version française Jean Terzian)