Trois Palestiniens tués lors d'un raid israélien en Cisjordanie, selon ministère

Crédit photo © Reuters

NAPLOUSE, Cisjordanie (Reuters) - Les forces de sécurité israéliennes ont tué trois Palestiniens lors d'un raid en Cisjordanie occupée tôt lundi, a déclaré le ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne n'a pas communiqué de détails dans l'immédiat mais, selon la radio de l'armée, des centaines de soldats ont participé avant l'aube à une opération de grande envergure et ont échangé des tirs avec les trois Palestiniens qui étaient armés. L'appartenance des trois hommes, tués dans le camp de réfugiés de Balata, dans la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, n'a été revendiquée par aucun groupe dans l'immédiat. Le ministre palestinien des Affaires civiles, Hussein al Cheikh a condamné le raid israélien. (Reportage Ali Sawafta et Maayan Lubell, rédigé par Alaa Swilam ; version française Kate Entringer)