Trois Palestiniens tués dans un raid israélien à Jénine

RAMALLAH, 14 décembre (Reuters) - Trois Palestiniens ont été tués jeudi dans un raid israélien sur la ville de Jénine et son camp de réfugiés, en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministre palestinien de la Santé. Un jeune homme est décédé de ses blessures jeudi matin après l'"agression" israélienne, selon un communiqué publié par le ministère, portant à onze le nombre de victimes depuis mardi et le début des opérations israéliennes. Deux autres Palestiniens ont été tués dans la nuit, a ajouté le ministère. L'armée israélienne a déclaré que ses soldats ont été déployés "pour mettre au jour des engins explosifs placés sous les routes pour attaquer les forces de sécurité". Avant ce dernier raid, le ministère palestinien de la Santé a rapporté que 275 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée depuis les attaques du Hamas en Israël du 7 octobre. (Reportage Ali Sawafta; version française par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)