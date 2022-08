Trois navires céréaliers devraient quitter l'Ukraine vendredi, dit la Turquie

ISTANBUL (Reuters) - Trois navires céréaliers devraient quitter les ports ukrainiens vendredi en vertu de l'accord sur la reprise des exportations destiné à apaiser la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre en Ukraine, a déclaré jeudi le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, dans un communiqué de ses services.

Dans le cadre de l'accord signé le 22 juillet entre la Russie et l'Ukraine, sous l'égide des Nations unies et de la Turquie, pour relancer les exportations de céréales, un premier navire avait quitté lundi le port ukrainien d'Odessa pour parvenir environ trente-six heures plus tard dans le détroit du Bosphore.

Hulusi Akar s'est entretenu avec les ministres ukrainiens de la Défense et des Infrastructures à propos de la situation autour des livraisons de céréales, a indiqué le ministère turc de la Défense, alors qu'un Centre de coordination a été mis en place à Istanbul à la suite de l'accord à quatre parties.

"Grâce au travail intense et à la coordination du centre, trois navires sont programmés pour départ demain de ports ukrainiens dans le cadre des livraisons de céréales", a déclaré Hulusi Akar, selon les propos rapportés par ses services.

Aucune précision n'a été donnée sur les ports concernés par ces livraisons.

Un cargo vide devrait également se rendre en Ukraine après avoir été inspecté à Istanbul, a indiqué le ministre turc de la Défense.

Selon un porte-parole de l'administration régionale d'Odessa, un groupe de transporteurs turcs sont attendus vendredi dans le port ukrainien de Tchornomorsk, ce qui doit constituer les premières arrivées de navires dans un port ukrainien depuis le début de l'offensive russe, le 24 février.

(Reportage Yesim Dikmen, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean Terzian)