Trois morts pendant de nouvelles manifestations au Soudan, selon des médecins

par Khalid Abdelaziz

KHARTOUM (Reuters) - Les forces de sécurité soudanaises ont abattu trois manifestants samedi à Khartoum, selon des sources médicales, alors que des centaines de milliers de personnes étaient descendues dans les rues de la capitale et d'autres villes pour exiger le retour d'un gouvernement dirigé par des civils après un coup d'État militaire.

Selon le Comité des médecins soudanais, une quarantaine de manifestants ont également été blessés, dont plusieurs par balles. Un journaliste de Reuters a vu la police ouvrir le feu et tirer des grenades lacrymogènes pour disperser la foule qui envisageait d'entamer un sit-in dans le centre de Khartoum.

Dans un communiqué lu à la télévision d'Etat, la police a néanmoins nié avoir tiré sur les manifestants.

Plus tôt dans la journée, des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées à Khartoum en brandissant des drapeaux soudanais et en scandant "Le régime militaire ne peut pas être cautionné", "ce pays est le nôtre, et notre gouvernement est civil" alors qu'ils défilaient dans les quartiers de la capitale.

D'autres manifestations se déroulaient dans des villes du centre, de l'est et du nord du Soudan.

Des milliers de Soudanais avaient déjà manifesté cette semaine contre le renversement lundi du cabinet du Premier ministre Abdalla Hamdok par le général Abdel Fattah al Burhan., qui a suscité une vive réprobation des pays occidentaux qui ont gelé leur aide financière au pays.

Samedi, un important dispositif militaire était déployé dans le centre de Khartoum. Les forces de sécurité ont également bloqué les routes menant au ministère de la Défense et à l'aéroport, ainsi que la plupart des ponts reliant Khartoum à ses villes jumelles d'Omdurman et de Khartoum Nord.

Au moins 11 manifestants avaient déjà été tués cette semaine dans des affrontements avec les forces de sécurité.

BLOCAGE DES AIDES FINANCIÈRES

Dans certains quartiers de la capital, des groupes de manifestants ont bloqué les routes pendant la nuit avec des pierres, des briques, des branches d'arbres et des tuyaux de plastique pour essayer d'empêcher les forces de sécurité d'entrer.

"Pourquoi Burhan et l'armée ont-ils plongé le pays dans cette crise? Ils pouvaient résoudre le problème sans violence", a déclaré Moatez, 75 ans, un habitant de Khartoum.

Les États-Unis, qui appellent au rétablissement du gouvernement dirigé par des civils, ont déclaré que la réaction de l'armée serait considérée comme un test permettant de juger de ses intentions.

Le général Abdel Fattah al Burhan, chef du Conseil de souveraineté qui partageait jusqu'alors le pouvoir avec un gouvernement civil, a annoncé lundi la dissolution de cette instance de transition ainsi que celle du gouvernement et a décrété l'état d'urgence dans l'ensemble du pays.

Il a assuré avoir pris ces mesure afin d'éviter une guerre civile et s'est engagé à assurer une transition démocratique, avec l'organisation d'élections en juillet 2023.

L'ancien Premier ministre, Abdallah Hamdok, économiste de formation, a été autorisé à rentrer chez lui mardi après avoir été placé en résidence surveillée lors du coup d'Etat.

Les États-Unis et la Banque mondiale ont gelé leur aide au Soudan, où une crise économique a entraîné des pénuries de nourriture et de médicaments et où près d'un tiers de la population nécessite une aide humanitaire urgente.

Mais le général Burhan, qui bénéficierait du soutien de l'Egypte et des pays du Golfe, n'a montré pour le moment aucun signe de fléchissement.

(Reportage Khalid Abdelaziz à Khartoum et Nafisa Eltahir au Caire, rédigé par Nafisa Eltahir et Michael Georgy; version française Jean-Michel Bélot et Tangi Salaün)