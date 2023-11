Trois morts et plusieurs disparus en Italie avec la tempête Ciaran

Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - Au moins trois personnes sont mortes et plusieurs autres sont portées disparues dans le centre de l'Italie en raison d'inondations provoquées par les pluies torrentielles de la tempête Ciaran, ont annoncé vendredi les autorités italiennes. Deux personnes sont mortes lors de l'effondrement d'un pont près de Pistoia. Une autre est décédée à Rosignano. "Plus de 200 millimètres de pluie sont tombés en trois heures", a dit Luigi D'Angelo, qui dirige les opérations de secours de la Protection civile, à la chaîne de télévision Sky TG24. Le président de la Toscane, Eugenio Giani, a déclaré que la situation était particulièrement difficile aux abords de deux grands cours d'eau sortis de leur lit dans la région, le Bisenzio au nord de Florence et l'Ombrone plus au sud. "La situation est problématique, l'Arno devrait atteindre un pic vers le milieu de la journée à Florence mais il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir s'il arrête de pleuvoir", a-t-il dit à la RAI. Les patients de trois hôpitaux ont dû être évacués vers d'autres établissements et plusieurs bâtiments ont été fortement endommagés, a ajouté Eugenio Giani. Des hélicoptères, des camions et des pompes ont été envoyés vers les zones inondées, a annoncé le ministère de la Défense, Guido Crosetto, dans un communiqué. La Protection civile a émis jeudi une alerte aux pluies et aux vents pour plusieurs régions d'Italie, notamment une alerte rouge pour la Vénétie et le Frioul-Vénétie julienne dans le nord du pays. Neuf autres régions avaient été placées en alerte orange. La tempête Ciaran a provoqué d'importants dégâts jeudi en France, où plus de 500.000 foyers sont toujours privés d'électricité vendredi matin, essentiellement en Bretagne. Elle a aussi balayé l'Irlande du Nord, une partie de la Grande-Bretagne et la Belgique. (Rédigé par Giulia Segreti, avec Alvise Armellini, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)