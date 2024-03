Trois morts dans l'attaque d'un navire mercredi en mer Rouge

LONDRES, 7 mars (Reuters) - Trois marins du vraquier True Confidence ont péri dans une attaque au missile revendiquée par les Houthis mercredi au large du Yémen, a déclaré jeudi le propriétaire du navire de marchandises. Deux autres membres d'équipage ont été gravement blessés. Il s'agit du premier incident meurtrier depuis que les Houthis, alignés sur l'Iran et qui contrôlent de larges parties du Yémen, ont commencé en novembre à lancer des attaques en mer Rouge en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza, en réaction à l'offensive menée par Israël contre le Hamas. Selon l'opérateur grec du cargo True Confidence, le navire a été frappé alors qu'il se trouvait à une cinquantaine de milles nautiques au sud-ouest du port yéménite d'Aden. Il s'est alors embrasé et a dérivé. (Jonathan Saul, avec Nayera Abdallah, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)