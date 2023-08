Trois morts dans des bombardements russes à Kherson et la région de Kharkiv-Kyiv

KYIV (Reuters) - Une femme a été tuée lundi quand les forces russes ont bombardé la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, tandis que deux autres personnes sont mortes dans une autre attaque russe dans la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, ont indiqué des responsables ukrainiens. Kherson, comme la région de Kharkiv, sont proches de la ligne de front. L'armée ukrainienne a rapporté une intensification des attaques russes dans la région de Kharkiv ces derniers jours. "Une nuit difficile pour Kherson (...) L'armée russe a continué de bombarder les foyers des habitants de Kherson dans le centre de la ville", a affirmé sur Telegram le gouverneur de la ville, Oleksandr Prokoudin. Les bombardements ont commencé vers minuit et duré plusieurs heures, selon Oleksandr Prokoudin. Deux civils ont été tués dans un autre bombardement russe, dans la région de Kharkiv lundi matin, faisant également trois blessés, a affirmé sur Telegram, Andriy Yermak, le chef du bureau de la présidence ukrainienne. Reuters n'était pas en mesure de vérifier les informations rapportées par l'Ukraine. L'Ukraine a repris la ville de Kherson et des territoires de la région de Kharkiv en novembre, après des mois d'occupation russe. Mais les forces russes bombardent régulièrement Kherson et les environs depuis l'autre rive du Dniepr. Un docteur a été tué et cinq personnels soignants ont été blessés ce mois-ci dans le bombardement russe d'un hôpital de Kherson. Moscou nie cibler délibérément des hôpitaux et des civils. (Reportage par Pavel Polityuk; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)