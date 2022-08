Trois morts dans de violentes intempéries en Corse

PARIS (Reuters) - Les violents orages qui ont traversé la Corse jeudi matin ont fait trois morts et plusieurs blessés, annonce le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur Twitter, en précisant qu'il se rendra sur place dans l'après-midi.

"J'apporte tout mon soutien aux Corses qui ont fait face à de violents orages, avec des rafales de vent à plus de 200 km/h. On dénombre déjà trois personnes décédées et plusieurs blessées", a écrit le ministre.

Dans un bilan provisoire arrêté à 10h30 (08h30 GMT), la préfecture de Corse-du-Sud a fait état de deux morts et douze blessés dans le département.

Une jeune fille de 13 ans a été tuée par la chute d'un arbre dans un camping et une femme de 72 ans est morte après que le toit d'une paillotte s'est écrasé sur son véhicule sur une plage, a précisé la préfecture dans ce bilan, en signalant qu'un des blessés était en situation d'urgence absolue.

Elle prévient que de nombreuses interventions de secours ont lieu en mer et précise que selon EDF, 45.000 foyers sont privés de courant dans toute la Corse.

De son côté, la préfecture de Haute-Corse a annoncé dans un communiqué le décès d'un homme de 46 ans, de nationalité française et précisé qu'une jeune femme de 23 ans de nationalité italienne avait été hospitalisée à Bastia "en urgence absolue suite à un arrêt cardio-respiratoire".

Ces deux personnes étaient hébergées dans des campings de Calvi, est-il précisé dans le point de situation à 12h00 de la préfecture.

Météo France, qui avait placé les deux départements de l'île en vigilance orange pour les orages vers 08h30 ce jeudi, a précisé vers 10h30 que "les orages violents ont évacué la Corse" avant de lever cette vigilance orange vers 11h00.

La préfecture de Haute-Corse appelle à la prudence dans son communiqué, en évoquant la persistance d'un risque orageux jusqu'à vendredi matin et en soulignant qu'un nouvel épisode de vigilance orange pour les orages "est envisageable en fin de journée".

Ces orages ont été accompagnés de très fortes rafales de vent et Météo France a signalé sur Twitter en début de matinée avoir mesuré "une rafale exceptionnelle" à 224 km/h à la station de Marignana sur une partie exposée de la côte ouest, ainsi que des pointes à 131 km/h à Ajaccio.

