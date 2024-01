Trois militaires américains tués par une attaque de drone en Jordanie

WASHINGTON (Reuters) - Trois militaires américains ont été tués et de nombreux autres blessés lors d'une attaque par drone contre les forces américaines stationnées dans le nord-est de la Jordanie près de la frontière syrienne, a annoncé dimanche Joe Biden, imputant cette attaque à des groupes soutenus par l'Iran. "Bien que nous soyons encore en train de rassembler les faits concernant cette attaque, nous savons qu'elle a été menée par des groupes militants radicaux soutenus par l'Iran et opérant en Syrie et en Irak", a déclaré le président américain dans un communiqué. Il s'agit des premiers décès de soldats américains dans la région depuis le début de la guerre à Gaza. Joe Biden a précisé que l'attaque s'était produite dans la nuit de samedi à dimanche. "Nous poursuivrons leur engagement dans la lutte contre le terrorisme. Et n'ayez aucun doute : nous demanderons des comptes à tous les responsables au moment et de la manière que nous aurons choisis", a déclaré Joe Biden dans son communiqué, publié par la Maison-Blanche. Le communiqué ne mentionne pas le nombre de soldats blessés. Selon CNN, au moins une vingtaine de membres des forces armées ont été blessés dans l'attaque. (Reportage de Kanishka Singh à Washington, rédigé par Matthew Lewis, version française Benjamin Mallet)