Trois membres du Hezbollah tués dans une frappe ciblée au Sud-Liban - sources

Trois membres du Hezbollah tués dans une frappe ciblée au Sud-Liban - sources













Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - Trois membres du Hezbollah ont été tués mardi dans une frappe ciblée sur leur véhicule à Ghandouriyé, une ville du sud du Liban, a-t-on appris de deux sources proches du mouvement chiite libanais. Ces sources n'ont pas précisé l'identité des militants tués. Israël a tué lundi un chef militaire du Hezbollah dans une frappe sur le Sud-Liban, ont dit des sources proches du mouvement. L'Etat hébreu ne s'est pas exprimé sur ce décès. Israël et le Hezbollah multiplient les échanges de tirs et de roquettes à la frontière israélo-libanaise depuis l'attaque du Hamas palestinien dans le sud de l'Etat hébreu le 7 octobre. (Reportage Laila Bassam, rédigé par Jana Choukeir, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)