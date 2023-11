Trois médecins tués dans une frappe contre un hôpital du nord de Gaza, selon Médecins sans Frontières

Crédit photo © Reuters

GENEVE (Reuters) - Médecins sans Frontières (MSF) a rapporté mardi que trois médecins, dont deux travaillant pour l'organisation, ont été tués dans une frappe contre l'hôpital Al Awda, dans le nord de la bande de Gaza, un incident qui a "horrifié" MSF. Dans un communiqué, MSF a indiqué "partager régulièrement" auprès des parties prenantes au conflit à Gaza "des informations sur Al Awda en tant qu'hôpital opérationnel et la présence de son personnel à Al Awda". "Des coordonnées GPS ont aussi été partagées hier (lundi) avec les autorités israéliennes", a indiqué MSF. "Voir des médecins être tués près de lits d'hôpitaux va au-delà du tragique, et cela doit s'arrêter maintenant", a dit l'organisation dans son communiqué. (Reportage Emma Farge; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)