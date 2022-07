Trois incendies en cours dans l'Ardèche, plus de 200 hectares brûlés

PARIS, 27 juillet (Reuters) - Trois incendies sont en cours dans le département de l'Ardèche et plus de 200 hectares ont d'ores et déjà été brûlés, a annoncé jeudi la préfecture du département sur Twitter.

La préfecture ajoute que 250 pompiers sont mobilisés.

L'incendie le plus important se situe sur la commune de Lussas-Lavilledieu, où 200 hectares ont brûlé.

La préfecture fait savoir que deux usines ont été évacuées à Lavilledieu. (Rédigé par Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)