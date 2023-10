Trois ex-dirigeants du Haut-Karabakh arrivés en Arménie

3 octobre (Reuters) - Trois anciens dirigeants séparatistes arméniens du Haut-Karabakh sont arrivés mardi en toute sécurité en Arménie, a rapporté l'agence de presse officielle Armenpress, citant l'un d'entre eux, deux semaines après l'offensive éclair menée par l'Azerbaïdjan pour prendre le contrôle de l'enclave. Après trois décennies de conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à propos du territoire, Bakou a contraint les séparatistes arméniens à rendre les armes le 20 septembre et promis de traduire devant la justice leurs dirigeants considérés comme "criminels", reprochant à ceux-ci d'avoir empoisonné l'esprit de la population. Depuis l'offensive éclair azerbaïdjanaise, la quasi-totalité des 120.000 habitants du Haut-Karabakh ont fui vers l'Arménie, craignant pour leur sécurité. Bakou a toutefois procédé à l'arrestation, à des points de contrôle frontaliers, de deux anciens responsables de la région, appelée Artsakh par les Arméniens: l'ancien président du gouvernement local, Ruben Vardanian, et l'ancien commandant de l'armée séparatiste, Levon Mnatsakanian. D'après Armenpress, l'ancien secrétaire d'Etat du Haut-Karabakh, Artur Arutiunian, l'ancien ministre de l'Intérieur, Karen Sarkissian, et l'ancien chef du service de sécurité, Ararat Melkunian, sont entrés dans la journée en Arménie. (Rédaction de Reuters; version française Jean Terzian, édité par Jean-Stéphane Brosse)