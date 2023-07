Trois drones ukrainiens abattus dans le ciel de Moscou, aucune victime-autorités

par Andrew Osborn MOSCOU, (Reuters) - Trois drones ukrainiens ont été abattus dans le ciel de la capitale russe Moscou aux premières heures de la journée de dimanche, endommageant des bâtiments qui abriteraient des bureaux gouvernementaux, la deuxième attaque de ce type en moins d'une semaine, ont indiqué les autorités russes. Aucune victime n'est à déplorer et seuls des dégâts mineurs sur les façades de deux bâtiments dans le quartier des affaires ont été constatés, a déclaré le maire de la capitale, Sergueï Sobianine. D'après la presse locale, l'un des bâtiments endommagés abrite trois ministères ainsi que des logements. La zone, située à plusieurs kilomètres du Kremlin, est connue pour ses immeubles gratte-ciel. Il est dérangeant pour Moscou que des drones hostiles soient parvenus ces derniers mois à atteindre le coeur de la capitale russe, même s'ils n'ont pas causé de dégâts majeurs, alors que les autorités revendiquent que la Russie contrôle pleinement ce qu'elle décrit comme une "opération militaire spéciale" en Ukraine. Kyiv et ses alliés occidentaux dénoncent une invasion. L'Ukraine a pour habitude de ne pas revendiquer d'attaques spécifiques en Russie et s'est aussi abstenue de le faire dimanche. Toutefois le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que la guerre "revenait graduellement vers le territoire russe, à ses centres symboliques". "Cela est un processus inévitable, naturel et absolument équitable", a-t-il ajouté dans une allocution vidéo quotidienne. Les vols au départ et en provenance de l'aéroport de Vnoukovo ont brièvement été interrompus, a rapporté l'agence de presse officielle russe TASS. Le ministère russe de la Défense a indiqué que deux drones se sont écrasés dans le quartier des affaires de Moscou après avoir été abattus grâce à un équipement radio-électronique. (Reportage Andrew Osborn, avec Rishabh Jaiswal; version française Nicolas Delame et Jean Terzian)