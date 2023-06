Trois drones interceptés dans la région de Moscou selon la Russie

(Reuters) - Les défenses aériennes russes ont abattu trois drones dans la région de Moscou mercredi, a déclaré le ministère de la Défense, qui a dénoncé une tentative d'attaque ukrainienne. Les défenses russes ont utilisé un système de brouillage électronique pour que les drones perdent leur contrôle et s'écrasent, sans faire de victimes ni de dégâts, a ajouté le ministère. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations. L'Ukraine ne commente presque jamais les opérations militaires menées en dehors de ses frontières, mais les attaques de drones sur le territoire russe - y compris à Moscou en mai - sont de plus en plus fréquentes. Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, a déclaré mercredi matin que deux des drones avaient été interceptés alors qu'ils approchaient d'entrepôts militaires situés dans la région de Moscou. L'attaque visait la division Taman des forces terrestres russes, basée à Kalininets, à quelque 60 km du Kremlin, a rapporté l'agence de presse russe TASS. Par ailleurs, le gouverneur de la Crimée annexée a signalé des dégâts non spécifiés sur le réseau ferroviaire de la ville orientale de Feodossia, sans en préciser la cause. Il a ajouté que le trafic ferroviaire avait été suspendu mais qu'il serait rétabli dans les deux heures. "Je demande à tout le monde de rester calme et de ne faire confiance qu'aux sources d'information vérifiées", a déclaré Sergueï Aksionov, le gouverneur, dans un communiqué. Des groupes d'opposants russes revendiquent fréquemment des attaques contre les infrastructures ferroviaires russes, entraînant parfois des déraillements. (Reportage Lidia Kelly, Felix Light et Mark Trevelyan ; version française Jean Terzian et Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)