Trois casques bleus blessés lors d'une échauffourée avec des Chypriotes turcs

NICOSIE (Reuters) - Trois casques bleus ont été blessés lors d'une échauffourée avec des membres des forces de sécurité chypriotes turques au sujet de la construction par ces dernières d'une route qui passe dans la zone tampon sous contrôle de l'Onu, a annoncé la mission de maintien de la paix vendredi. L'incident s'est produit près de la ville de Pyla, où sont déployés des casques bleus slovaques qui ont été renforcés pour l'occasion par des Britanniques. Des casques bleus ont été frappés et jetés au sol, et trois d'entre eux ont dû être hospitalisés avec des blessures "graves", a déclaré un porte-parole des Nations unies. Les forces de sécurité chypriotes turques avaient auparavant poussé avec des bulldozers les blindés de l'Onu qui les empêchaient de poursuivre leurs travaux de construction. La France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, membres du Conseil de sécurité, ont condamné l'incident dans un communiqué conjoint. Chypre est coupée en deux depuis l'invasion turque de 1974, elle-même provoquée par une tentative de coup d'Etat d'officiers chypriotes grecs contre l'archevêque Makarios, qui présidait l'île depuis son indépendance en 1960. (Rédigé par Michele Kambas, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)