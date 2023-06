Trois cadavres découverts à Nottingham

(Ajoute détails) LONDRES, 13 juin (Reuters) - La police britannique a annoncé mardi l'arrestation d'un homme suspecté de meurtre à Nottingham, dans le centre de l'Angleterre, après la découverte de trois personnes mortes dans les rues de la ville. Deux personnes ont été retrouvées mortes dans une rue du centre-ville peu après 04h00 du matin (03h00 GMT) avant que la police ne soit alertée pour un autre incident à proximité, quand une camionnette a tenté de renverser trois autres personnes, qui ont été hospitalisées. Un troisième corps sans vie, celui d'un homme, a été retrouvé dans une autre rue, à la lisière du centre-ville. "Nous pensons que ces trois incidents sont liés et nous avons un homme en garde à vue. Une équipe d'enquêteurs travaille à établir exactement ce qu'il s'est passé", a déclaré la commissaire Kate Meynell. Le suspect est âgé de 31 ans. La police avait alerté dans la matinée sur un "incident grave en cours" dans le centre de la ville, où des axes routiers ont été coupés et la circulation des tramways a été interrompue. (Michael Holden, Sarah Young, Sachin Ravikumar, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)