Trois blessés dans un bombardement ukrainien sur Belgorod, dit la Russie

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Un bombardement ukrainien a fait trois blessés lundi soir dans la ville russe de Belgorod et les défenses antiaériennes de la Russie ont abattu 10 missiles, ont déclaré les autorités russes. Belgorod a été la cible d'attaques répétées de la part de l'Ukraine ces dernières semaines. Vingt-cinq civils y ont été tués fin décembre dans une attaque de missiles et de drones. "La ville de Belgorod a été une nouvelle fois bombardée hier soir et des gens ont été blessés", a déclaré Viatcheslav Gladkov, gouverneur de l'oblast de Belgorod, sur la messagerie Telegram. "Il y a maintenant trois personnes en soins intensifs, toutes ont été opérées. Les médecins jugent qu'elles sont dans un état stable et grave", a-t-il ajouté, précisant que les vitres d'un immeuble résidentiel avaient explosé et que plusieurs voitures avaient été endommagées. L'Ukraine ne s'est pas exprimée sur ce bombardement. Le ministère russe de la Défense a déclaré que les défenses antiaériennes avaient abattu 10 missiles tirés à l'aide de lance-roquettes multiples RM-70 Vampire de conception tchèque. Depuis le début de la guerre déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'armée ukrainienne aurait reçu plusieurs RM-70 de la part de la République tchèque. Viatcheslav Gladkov a déclaré avoir demandé leur aide à d'autres régions russes pour accueillir des enfants évacués de Belgorod. Il a ajouté que, si nécessaire, des enseignants seraient aussi évacués. (Rédaction de Moscou, version française Bertrand Boucey, édité par Zhifan Liu)