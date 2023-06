Trois autres Européens vont être libérés en échange d'un diplomate iranien

BRUXELLES (Reuters) - Trois autres Européens sont en cours de libération par l'Iran en échange du diplomate iranien Asadollah Assadi, a déclaré vendredi un porte-parole du gouvernement belge. Il s'agit d'un ressortissant danois et de deux personnes possédant la double nationalité autrichienne et iranienne, a précisé le porte-parole. Cette libération intervient dans le cadre d'un accord d'échanges de prisonniers qui a déjà permis la libération il y a une semaine par l'Iran du travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele. Asadollah Assadi, diplomate iranien alors en poste à Vienne, a été condamné à vingt ans de prison par un tribunal belge en 2021 pour avoir planifié l'attentat manqué lors d'une réunion du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) à Villepinte, près de Paris en 2018. Dans une déclaration, le gouvernement belge a indiqué que le ressortissant danois avait été arrêté en Iran en novembre 2022 dans le cadre de manifestations en faveur des droits des femmes. Les deux Irano-Autrichiens ont été "arrêtés à tort en [...] janvier 2016 et janvier 2019", a déclaré le gouvernement. Dans un communiqué séparé, le ministère autrichien des Affaires étrangères a précisé l'identité des deux hommes : il s'agit de Kamran Ghaderi et de Massoud Mossaheb qui avaient été condamnés tous deux pour espionnage. Après une escale à Oman et des examens médicaux, les trois personnes seront transportées par avion jusqu'à l'aéroport militaire belge de Melsbroek. (Reportage Charlotte Van Campenhout ; avec François Murphy à Vienne, version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)