Trigano bondit, l'appétit pour les camping-cars ne se dément pas

PARIS, 18 mai (Reuters) - L'action du fabricant de camping-cars Trigano s'envole jeudi à la Bourse de Paris après la publication des résultats semestriels du groupe, qui témoignent d'une forte demande persistante pour ces véhicules de loisirs. A 09h00 GMT, le titre Trigano grimpe de 10,2% à 127,40 euros, de loin la plus forte hausse du SBF 120 (+0,85%) et sa meilleure progression journalière depuis septembre 2022. Le groupe a dit mercredi soir tabler sur "une bonne progression" de ses ventes et de sa rentabilité au second semestre de son exercice 2022-2023, compte-tenu du niveau élevé de ses carnets de commandes et de moindres difficultés d'approvisionnement depuis le deuxième trimestre, notamment pour les châssis. Au premier semestre, le chiffre d'affaires a progressé de 6,1% à 1,61 milliard d'euros et reculé de 0,2% à périmètre et change constant, freiné par les difficultés d'approvisionnement qui touchent le secteur depuis plusieurs mois. Le résultat opérationnel courant a progressé de 10,8% à 173,4 millions d'euros à la faveur d'une hausse des prix de vente pour compenser le renchérissement des coûts de production. "Forte d'une situation financière solide et d'une trésorerie nette positive, Trigano a les moyens de poursuivre sa croissance à un rythme soutenu", a indiqué le groupe dans un communiqué. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Laetitia Volga)