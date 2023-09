Trigano annonce des ventes sur l'année à 3,48 MdsE

Trigano annonce des ventes sur l'année à 3,48 MdsE













28 septembre (Reuters) - Trigano SA: * VENTES SUR L'ANNÉE À 3,48 MDS D'EUROS VERSUS 3,18 MDS D'EUROS IL Y A UN AN * PERSPECTIVES: CONFIANT DANS SA CAPACITÉ À AUGMENTER LES VENTES POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2023/24 * LA CROISSANCE DES VENTES ET UNE MAÎTRISE DES MARGES ET DES FRAIS GÉNÉRAUX DEVRAIT PERMETTRE DE RÉALISER UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DE PLUS DE 400 MEUR POUR 2022/23 Texte original: https://shorturl.at/aekT8 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk) ;))