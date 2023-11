Trêve respectée à Gaza avant la première libération d'otages

Trêve respectée à Gaza avant la première libération d'otages













Crédit photo © Reuters

par Bassam Masoud et Janis Laizans GAZA (Reuters) - Le calme est revenu vendredi dans la bande de Gaza au début d'une trêve de quatre jours scellée par Israël et le Hamas, la première pause en 48 jours de combats qui ont dévasté l'enclave palestinienne. A l'exception de tirs de roquettes signalés par Israël peu après le début de la trêve à 07h00 (05h00 GMT), ni raid aérien ni tirs d'artillerie n'ont été observés dans la matinée. Les deux camps n'ont cependant fait aucun mystère de leur intention de reprendre les hostilités dès que la trêve serait terminée. L'accord négocié par le Qatar, avec le soutien des Etats-unis, prévoit la libération de 50 otages, un peu plus d'une dizaine par jour, en échange d'une trêve de quatre jours, de la libération de 150 détenus palestiniens et d'une augmentation de l'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. Un premier groupe de 13 femmes et enfants otages du Hamas devrait être libéré vendredi après-midi à 16h00 (14h00 GMT), a déclaré le ministère qatari des Affaires étrangères. Israël relâchera un groupe de 39 prisonniers palestiniens, dont 24 femmes et 15 adolescents, a dit un responsable palestinien. Israël a indiqué que la trêve pourrait être prolongée si le Hamas continue à libérer au moins 10 otages par jour au-delà du total initialement convenu. Une source palestinienne a précisé qu'une centaine d'otages pourraient être relâchés. Profitant de l'accalmie, les Palestiniens s'aventuraient vendredi dans les rues de Khan Younès, certains retournant dans leurs maisons qu'ils avaient préféré fuir en raison des bombardements visent régulièrement cette ville du sud de la bande de Gaza. "Je suis content, je me sens mieux. Je rentre chez moi et j'ai le coeur en paix", a déclaré Ahmed Waël, le tapis qui lui servait de lit posé en équilibre sur la tête. "J'en ai marre de rester assis sans nourriture ni eau. A la maison, au moins, on peut boire du thé et faire du pain." PAS DE RETOUR AUTORISÉ DANS LE NORD DE GAZA Un journaliste de Reuters dans le sud d'Israël a pu voir plusieurs dizaines de véhicules militaires israéliens, notamment des chars, quitter le nord de la bande de Gaza, tandis qu'aucun avion ne survolait la zone après des semaines de rugissements ininterrompus dans le ciel de l'enclave. Mais pas question pour les déplacés qui ont trouvé refuge au Sud de revenir dans le nord du territoire qui constitue une "dangereuse zone de guerre", a prévenu Israël, dont l'armée continue de couper l'enclave en deux. Selon la chaîne Al Djazira, deux Palestiniens ont été tués et un autre blessé par des tirs israéliens alors qu'ils tentaient de regagner le Nord. L'armée israélienne n'a fait aucun commentaire pour le moment. Israël ne fait pas mystère de son intention de reprendre son offensive après ce que le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a présenté vendredi comme une "courte pause". "Après cela, la guerre et les combats se poursuivront avec une grande intensité et accentueront la pression pour le retour de nouveaux otages", a-t-il dit dans un communiqué. Abou Oubaïda, porte-parole de la branche armée du Hamas, a lui appelé dès jeudi à une "escalade de la confrontation avec Israël sur tous les fronts de la résistance", y compris en Cisjordanie occupée. Malgré ces déclarations bellicistes, la trêve a été très largement respectée vendredi même si l'armée israélienne a accusé le Hamas d'avoir tiré des roquettes en direction de deux villages israéliens, où les sirènes d'alerte ont été déclenchées en début de matinée, sans que des dommages soient signalés. Dans le cadre de l'accord, l'Egypte a déclaré que 130.000 litres de carburant seraient acheminés chaque jour à Gaza et que 200 camions transportant de l'aide entreraient quotidiennement dans l'enclave. En début d'après-midi, une centaine de camions avaient franchi le point de passage de Rafah, a déclaré un responsable palestinien, déplorant que les opérations ne se déroulent pas plus vite. (Reportage des bureaux de Reuters, rédigé par Angus MacSwan; version française Camille Raynaud, Jean-Stéphane Brosse et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)