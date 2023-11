Trêve à Gaza: Le Hamas libère un groupe de 17 otages

par Nidal al-Mughrabi et Maayan Lubell GAZA/JÉRUSALEM (Reuters) - Les 13 Israéliens et quatre ressortissants thaïlandais libérés samedi par le Hamas après avoir été détenus à Gaza sont arrivés dimanche en Israël et devraient retrouver leurs familles après qu'un différend sur l'acheminement de l'aide vers le nord de l'enclave a été résolu. Les efforts déployés par le Qatar et l'Egypte ont permis de résoudre cette crise rapidement, mais l'incident souligne la fragilité de la trêve temporaire conclue entre Israël et le Hamas. "Les otages libérés sont en route vers des hôpitaux israéliens, où ils retrouveront leurs familles", ont indiqué les Forces de défense israéliennes (FDI) dans un communiqué. L'agence de presse officielle palestinienne WAFA a rapporté tôt dimanche que les autorités israéliennes avaient relâché 39 détenus palestiniens, six femmes et 33 enfants, dans le cadre de l'accord avec le Hamas. Un responsable palestinien au fait des efforts diplomatiques a déclaré que le Hamas maintiendrait la trêve de quatre jours convenue avec Israël. Cette trêve est la première signée entre Israël et le Hamas en sept semaines de conflit. D'après les autorités israéliennes, le Hamas a enlevé 240 personnes lors de l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël qui a fait 1.200 morts. Selon le dernier bilan fourni par les autorités de la santé palestiniennes, quelque 14.800 personnes, dont environ 40% d'enfants, ont été tuées dans l'offensive sans précédent menée par Israël en réponse à l'attaque du 7 octobre. Vendredi, un premier groupe de 24 otages - 13 Israéliens, 10 ouvriers agricoles thaïlandais et un Philippin - ont été relâchés contre 39 femmes et adolescents palestiniens. (Reportage Emily Rose, Bassam Masoud, James Mackenzie, Maayan Lubell, Emma Farge, Aidan Lewis, Adam Makary, Nidal al-Mugrabi, Moaz Abd-Alaziz, avec la contribution de Sybille de La Hamaide et Jeff Mason, rédigé par Humeyra Pamuk; version française Camille Raynaud)