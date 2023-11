Trêve à Gaza et première libération d'otages vendredi, dit le Qatar

Crédit photo © Reuters

DOHA/GAZA/JERUSALEM (Reuters) - La trêve des combats dans la bande de Gaza débutera vendredi matin à 07h00 (05h00 GMT) et un premier groupe de 13 otages sera libéré dans l'après-midi, a annoncé jeudi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, qui a mené la médiation entre Israël et le Hamas. Majed al Ansari a précisé à des journalistes à Doha que toutes les parties prenantes s'étaient entendues sur la liste des civils devant être libérés et que les 13 premiers devraient quitter la bande de Gaza à 16h00 (14h00 GMT). L'accord négocié par le Qatar, avec le soutien des Etats-unis, prévoit la libération de 50 otages, soit un peu plus d'une dizaine par jour, en échange d'une trêve de quatre jours, de la libération de 150 détenus palestiniens et d'une augmentation de l'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. Le porte-parole du ministère qatari a dit penser qu'un premier groupe de prisonniers palestiniens serait remis en liberté dès ce jeudi. Soulignant que la trêve sera en vigueur aussi bien dans le nord que dans le sud de la bande de Gaza, il a dit espérer que cet accord déboucherait sur un véritable cessez-le-feu, l'aide humanitaire autorisée à entrer dans l'enclave palestinienne dans le cadre de l'accord étant "très insuffisante". Les brigades Ezzedine al Qassam, branche armée du Hamas, ont confirmé sur Telegram que les armes se tairaient pour quatre jours à partir de 07h00 vendredi. Elles ont ajouté que 200 camions d'aide humanitaire et quatre camions de carburant seraient autorisés à entrer dans la bande de Gaza chaque jour de cessation des combats. Les services du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont confirmé de leur côté avoir reçu une première liste d'otages qui vont être libérés. La pression s'était accentuée ces derniers jours sur le chef du gouvernement israélien, dont la détermination affichée à "éradiquer" militairement le Hamas à Gaza était critiquée de manière de plus en plus sonore par les familles des personnes prises en otage le 7 octobre. Israël et les Etats-Unis, qui ont activement participé aux négociations, avaient cependant prévenu mercredi que les libérations d'otages ne devraient pas débuter avant vendredi, le temps de régler les derniers détails de cet échange. "Personne, à part les médias, n'a dit qu'il y aurait une libération demain... Nous avons dû préciser qu'aucune libération n'était prévue avant vendredi en raison de l'incertitude à laquelle sont confrontées les familles des otages", avait déclaré une source proche de Benjamin Netanyahu, citée par la radio israélienne Kan. Selon les médias palestiniens des frappes israéliennes ont été menées tôt jeudi matin dans la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, faisant 15 morts, selon les services de santé locaux. Les sirènes d'alerte prévenant de tirs de roquettes lancés depuis Gaza ont retenti tôt jeudi matin en Israël, dans des villes situées près de l'enclave palestinienne, a annoncé l'armée israélienne. (Reportage d'Andrew Mills à Doha, Bassam Massoud à Gaza et Emily Rose à Jérusalem ; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)