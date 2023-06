Trente-quatre morts dans une embuscade au Burkina Faso

OUAGADOUGOU (Reuters) - Des assaillants non identifiés ont tué 31 soldats et trois membres des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans une embuscade lundi contre un convoi de ravitaillement dans la région Centre-Nord au Burkina Faso, a annoncé l'armée burkinabé. Les combats ont été particulièrement violents et ont fait beaucoup de victimes, a poursuivi l'armée, ajoutant qu'une vingtaine de blessés avaient été évacués vers des hôpitaux. Elle a affirmé que plus de 40 assaillants avaient été tués. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 aux violences de groupes islamistes armés, certains liés à Al Qaïda ou à l'organisation Etat islamique, dans le nord de son territoire. (Reportage Thiam Ndiaga, rédigé par Anait Miridzhanian, version française Bertrand Boucey)