Tremblement de terre de magnitude 6,1 à Tokyo

TOKYO (Reuters) - Un fort tremblement de terre d'une magnitude préliminaire de 6,1 a secoué Tokyo et ses environs jeudi en fin de journée, mais aucun dommage majeur n'a été signalé dans l'immédiat, a déclaré la télévision publique NHK.

La secousse, qui s'est produite à 22h41 (13h41 GMT), a atteint le niveau 5 (fort) sur l'échelle sismique du Japon, une intensité qui pourrait causer des dommages aux bâtiments et des coupures de courant, a indiqué l'Agence météorologique japonaise.

L'épicentre du séisme a été localisé dans le nord-ouest de la préfecture de Chiba, à l'est de Tokyo.

Le gouvernement a mis en place une équipe spéciale d'intervention d'urgence, a déclaré NHK, précisant qu'il n'y a pas de risque de tsunami.

Les tremblements de terre sont fréquents au Japon, qui se trouve dans l'une des zones les plus actives sur le plan sismique. Le pays compte environ 20% des séismes de magnitude 6 ou plus dans le monde.

Le 11 mars 2011, la côte nord-est a été frappée par un séisme de magnitude 9, le plus fort jamais enregistré au Japon, et par un violent tsunami. Ces événements ont déclenché la pire crise nucléaire au monde depuis Tchernobyl, un quart de siècle plus tôt.

(Reportage Hideyuki Sano, Rédaction de Tokyo; version française Federica Mileo, édité par Sophie Louet)