Transneft affirme que l'Ukraine a interrompu les livraisons de pétrole vers l'Europe

MOSCOU (Reuters) - L'Ukraine a suspendu les livraisons de pétrole russe vers le sud de l'Europe depuis le 4 août en raison d'une transaction bancaire bloquée par les sanctions occidentales, a déclaré mardi la société Transneft, qui a le monopole sur les oléoducs en Russie.

Transneft a indiqué avoir effectué des paiements pour le transit du pétrole en août à l'opérateur ukrainien Ukrtransnafta le 22 juillet, mais l'argent a été renvoyé le 28 juillet car la transaction n'a pas abouti.

Gazprombank, qui a effectué le paiement, a déclaré que le paiement avait été renvoyé en raison des restrictions de l'Union européenne, a indiqué Transneft dans un communiqué.

La Russie fournit normalement environ 250.000 barils par jour à la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque via la branche sud de l'oléoduc Droujba.

Les sociétés hongroises MOL et Unipetrol, contrôlées par PKN Orlen, sont les principaux acheteurs de pétrole via cet itinéraire, tandis que les sociétés russes Lukoil, Rosneft et Tatneft sont les principaux fournisseurs de pétrole.

MOL, PKN Orlen et Ukrtransnafta n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters dans l'immédiat.

La Russie a déjà réduit les flux de pétrole transportés par gazoducs vers de nombreux membres de l'UE, invoquant des problèmes de maintenance des turbines du gazoduc Nord Stream 1 ainsi que des sanctions contre certains acheteurs que Moscou qualifie d'"inamicaux".

(Reportage Reuters, version française Elitsa Gadeva, édité par Kate Entringer)