Transfert de Neymar au PSG : le ministère de l'Economie perquisitionné

PARIS, 18 janvier (Reuters) - Plusieurs services de l'administration fiscale du ministère français de l'Economie et des Finances ont été perquisitionnés lundi dans le cadre de l'enquête sur le traitement de faveur fiscal dont aurait bénéficié le Paris Saint-Germain en 2017 pour le transfert du joueur brésilien Neymar, a-t-on appris jeudi de source proche de l'enquête, confirmant des informations de Mediapart. D'après le media d'investigation, qui a révélé la semaine dernière cette affaire mettant notamment en cause Gérald Darmanin, à l'époque ministre des Comptes publics et aujourd'hui ministre de l'Intérieur, la perquisition a été diligentée par les juges d'instruction chargés de l'affaire dite des "barbouzeries du PSG". Contacté par Reuters, le ministère de l'Economie et des Finances n'a pas souhaité faire de commentaire. Le bureau du Directeur général des finances publiques a notamment été perquisitionné, précise la source proche de l'enquête. Selon Mediapart, la perquisition a notamment visé les bureaux occupés jusqu'à vendredi par Jérôme Fournel, qui était au moment du transfert spectaculaire de Neymar, ravi par le PSG à Barcelone pour une somme record de 222 millions d'euros, directeur de cabinet de Gérald Darmanin. Le ministre a par la suite nommé Jérôme Fournel à la tête de l'administration fiscale, en 2019, poste qu'il a quitté vendredi pour devenir directeur de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Le PSG n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. (Rédigé par Tangi Salaün, avec Leigh Thomas, Charlotte Van Campenhout, Alain Acco, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)