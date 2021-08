Tranquille comme Humbert et Bublik, Kyrgios à la trappe d'entrée à Toronto

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Les gros poissons sont de retour sur le circuit ATP. Après une absence liée aux Jeux olympiques, les têtes plus connues ont entamé le Masters 1000 de Toronto. C'est le cas d'Ugo Humbert. Très performant à Tokyo (battu en quarts), il affrontait hier Lorenzo Sonego et n'a pas eu grand mal à s'en défaire en deux manches 6-3/6-4. Dans l'un des autres duels intéressants, Jan-Lennard Struff n'a pas tenu la distance contre Fabio Fognini malgré le gain du premier set (6-7(2)/6-2/6-4). Même constat pour Nick Kyrgios qui a cédé lors de l'ultime round de son match contre Reilly Opelka (4-6/7-6(4)/6-4). Sinon, James Duckworth a créé la petite surprise du jour en disposant de Taylor Fritz. Pas de problème non plus pour Alexander Bublik, solide vainqueur face à Daniel Evans en 1h42 (6-4/6-4). Dans les autres affrontements du jour, Cilic, Harris, Millman et Paul sont tous parvenus à rallier le deuxième tour.