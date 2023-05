Toyota s'attend à un bénéfice d'exploitation en hausse de 10% en 2023

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Le japonais Toyota Motor a déclaré mercredi s'attendre à une hausse de 10% de son bénéfice d'exploitation au cours de l'exercice en cours, alors que le groupe prévoit une augmentation des ventes sur les principaux marchés dans un contexte d'atténuation des problèmes d'approvisionnement en puces électroniques. Lors de la première présentation des résultats du nouveau directeur général Koji Sato, qui a pris ses fonctions le mois dernier, Toyota a annoncé s'attendre à une augmentation du bénéfice d'exploitation d'environ 10% pour atteindre 3.000 milliards de yens cette année, estimation en ligne avec la prévision moyenne des analystes de 3.020 milliards de yens. "Nous prévoyons une augmentation du volume des ventes dans toutes les régions et un volume de production de 10,1 millions (de véhicules), en raison de facteurs tels que (...) l'amélioration de l'approvisionnement en semi-conducteurs", a déclaré Toyota dans un communiqué. Sous la pression d'une transition rapide vers les véhicules électriques (VE) et cherchant à faire sa place dans le secteur, Toyota a déclaré le mois dernier qu'il lancerait 10 nouveaux véhicules à batterie, visant des ventes de 1,5 million par an d'ici 2026. Pour le trimestre se terminant en mars, Toyota a fait état d'un bénéfice d'exploitation de 626,9 milliards de yens (environ 4,22 milliards d'euros), citant un yen faible qui a dopé la valeur des ventes à l'étranger et des volumes de production plus élevés qui ont compensé l'impact de l'augmentation des coûts des matériaux. Ce chiffre dépasse largement une estimation à 553,46 milliards de yens attendue par 10 analystes, selon les données de Refinitiv, ainsi que les 463,86 milliards de yens enregistré l'année précédente au cours de la même période. Le titre Toyota a pris 0,78% à la Bourse de Tokyo. (Reportage de Daniel Leussink, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)